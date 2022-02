LA PRIMA VOLTA DEL SIGNOR ROSSI

L’Atalanta non sta vivendo un buon momento. La sconfitta casalinga contro il Cagliari non è l’unica nota negativa ma anche gli infortuni continuano a tormentare la squadra di Gasperini. In primis Duvan Zapata, che rischia di stare fuori per diversi mesi, costringendo probabilmente la società ad intervenire nel mercato degli svincolati. In tutto questo, nonostante la prestazione non delle migliori contro i sardi, al Gewiss Stadium ha avuto la sua prima vera apparizione in Serie A il terzo portiere Francesco Rossi. Nato a Merate il 27 aprile 1991, Francesco è cresciuto calcisticamente proprio nel vivaio dell’Atalanta che nel corso degli anni lo ha mandato a varie squadre in prestito. In ordine temporale: Lumezzane, Cuneo, Pavia, Lupa Roma, Prato e Teramo, prima del ritorno in maglia nerazzurra nel 2016. Da questo anno ha sempre ricoperto un ruolo “nascosto”, con tre brevissime apparizioni in A di massimo cinque minuti. Proprio per questo possiamo considerare quello contro il Cagliari un vero e proprio debutto, all’alba dei suoi ormai prossimi 31 anni. L’espulsione di Musso e le condizioni poco rassicuranti di Sportiello, hanno portato Gasperini a dare una chance a Federico, subentrato a Pasalic al minuto 54 e a concedergli per la maggior parte del secondo tempo l’opportunità di difendere i pali della squadra con la quale è cresciuto. Il risultato non è stato sicuramente positivo, ma difficilmente Rossi dimenticherà quella giornata e ora all’orizzonte c’è la sfida con la Juventus…

FOTO: Instagram Atalanta