La prima perla di Chukwueze risponde al rigore di Reus: 1-1 all’intervallo tra Milan e Dortmund. Giroud fallisce dal dischetto

Parità a San Siro dopo i primi quarantacinque minuti di gioco: 1-1. Inizio di gara ricco di emozioni. Al 7′ viene assegnato un calcio di rigore ai rossoneri per un fallo di mano di Schlotterbeck sulla conclusione di Chukwueze. Ma Olivier Giroud si fa parare la conclusione da Kobel. Tre minuti dopo, invece, è Marco Reus a presentarsi dagli undici metri: intervento falloso di Calabria ai danni di Bynoe-Gittens lanciato in velocità in area e l’arbitro non ha dubbi a indicare il dischetto. A differenza del francese, però, la stella del Dortmund trasforma il calcio di rigore. La risposta del Milan arriva al 38′, con un gran gol di Samuel Chukwueze: il nigeriano dribbla un paio di uomini dalla sinistra, si accentra e calcia con il mancino. È la sua prima rete con la maglia del Milan. Dopo 45′ le squadre sono sull’1-1. Apre Reus, pareggia Chukwueze.

Foto: sito Milan