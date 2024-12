La premonizione di Ronaldo su Mbappé: “Vedremo se al Real riuscirà a gestire la pressione”

Mbappé sembra essere entrato in un tunnel senza fine, e il rigore sbagliato ieri nella sfida contro il Bilbao, ha riacceso le discussioni su di lui. Nel giorno della presentazione al Real, il campione francese ha platealmente preso spunto da Cristiano Ronaldo, sia nell’ “Hala Madrid” urlato ai microfoni di fronte all’immensa platea dei Blancos, che nell’inusuale scelta del numero di maglia (la 9), esattamente quella utilizzata dal portoghese al suo arrivo a Madrid. Ma lo stesso Ronaldo, che conosce perfettamente la pressione dell’ambiente madrileno, in un’intervista nel podcast di Rio Ferdinand di qualche tempo fa ( in tempi non sospetti), fece delle dichiarazioni a dir poco premonitrici sulle difficoltà che il francese avrebbe potuto incontrare vestendo la maglia bianca.

“Aspettiamo e vediamo se ha tutto chiaro nella testa e se riesce a gestire questa pressione. Perché il Real Madrid non è il PSG. Posso dirtelo. Mbappé è andato lì, ma chi può dire che il Real con lui possa migliorare oppure… non lo sappiamo, vedremo. Il Real resterà forte, ma non so se migliorerà rispetto all’anno scorso. Solo Dio lo sa. Ma sono giocatori fantastici e una squadra fantastica “.

Foto: Instagram Al Nassr