La premonizione di Lukaku in panchina: “Entro e segno il quarto”

È tornato Romelu Lukaku! E Big Rom lo ha fatto nel migliore dei modi ritrovando subito la via del gol. Ma prima di entrare in campo c’è una curiosità che riguarda il belga, svelata da Amazon Prime: poco prima dell’ingresso in campo, l’attaccante ha mostrato le quattro dita ai compagni durante il riscaldamento. Quasi a dire: “Entro e segno il quarto“. E così è stato.

Foto: Instagram Inter