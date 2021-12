La Premier non si ferma: “Andremo avanti con sicurezza”. Il comunicato

Dopo gli innumerevoli casi Covid in Premier League e i rinvii di diverse partite, la FA aveva pensato addirittura a una decisione drastica di fermare per qualche settimana la Premier League, fino a metà gennaio, per permettere di superare in maniera sicura questa ondata violenta della variante Omecron.

La FA, dopo una camera di consiglio, ha deciso che il campionato non si fermerà e si andrà avanti in sicurezza.

Questa la nota del club: “Prendiamo atto che numerosi club stanno affrontando una situazione problematica dovuta ai contagi da Covid-19, ma l’intenzione della lega è di continuare con il calendario corrente con le partite disputate in sicurezza. La salute e il benessere di tutte le persone coinvolte resta la nostra priorità”.

Foto: Logo Premier