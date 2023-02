La Premier League domina il calciomercato: Italia fuori dalla top 10. Il report della FIFA

La FIFA ha pubblicato un report riguardante l’ultima sessione invernale di calciomercato. Come già noto, a farla da padrone è stata l’Inghilterra. In Premier League sono stati spesi 834,5 milioni di euro, ovvero il 57,3% della spesa totale a livello mondiale. L’Italia non figura nemmeno tra le prime 10 posizioni: 80 trasferimenti in entrata, solo 23,7 milioni spesi, 98 operazioni in uscita e 65 milioni incassati. Di seguito alcuni passaggi del report International Transfer pubblicato sul sito ufficiale dell’organizzazione calcistica: “Proprio come negli anni precedenti, i club europei hanno completato più trasferimenti rispetto ai club di qualsiasi altra confederazione, con quasi la metà di tutti i trasferimenti che coinvolgono giocatori trasferirsi in un club in Europa. Allo stesso modo, gli 1,41 miliardi di dollari spesi dai club europei ha rappresentato quasi il 90% dell’esborso globale per le commissioni di trasferimento durante il mese di gennaio. I club europei sono stati anche i principali destinatari di tali fondi, raccogliendo oltre 1,2 miliardi di dollari o quasi l’80% del totale globale – anche più che nel gennaio 2022, quando hanno ricevuto il 75,3% di tutte le commissioni di trasferimento. Di tutte le associazioni, i club inglesi hanno speso di gran lunga di più per i trasferimenti, per un esborso complessivo di USD 898,6 milioni. Ciò ha rappresentato un aumento di oltre il 150% rispetto a gennaio 2022 e ha costituito un nuovo massimo, battendo l’esborso record in Inghilterra, di poco più di 500 milioni di dollari stabilito nel 2018. Il Brasile, invece, ha completato il maggior numero di trasferimenti in entrata (301) e in uscita (280)”.

Foto: Instagram Enzo Fernandez