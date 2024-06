La Premier League continuerà ad usare il VAR. Il comunicato

La Premier League continuerà ad usare il VAR. Infatti i club della prima divisione inglese hanno votato a favore della prosecuzione dell’utilizzo del VAR. Il tutto accettando delle migliorie per il gioco e per i tifosi. Questo il comunicato della federazione inglese:

“I club della Premier League oggi hanno votato a favore della continuazione della gestione del VAR in Premier League. Sebbene il VAR produca un processo decisionale più accurato, si è convenuto che i miglioramenti dovrebbero essere apportati a beneficio del gioco e dei tifosi. Nell’ambito di discussioni approfondite durante l’Assemblea generale annuale, è stato concordato che PGMOL, Premier League e i club hanno tutti un ruolo importante da svolgere nel migliorare il sistema e la sua reputazione. “Nell’ambito del lavoro in corso per migliorare il VAR, sei aree chiave sono state individuate nelle discussioni con i club:

1) Mantenere una soglia elevata per l’intervento del VAR per offrire maggiore coerenza e meno interruzioni al flusso del gioco.

2) Ridurre i ritardi nel gioco, principalmente attraverso l’introduzione della tecnologia semi-automatica del fuorigioco (SAOT) e il mantenimento di una soglia elevata per l’intervento del VAR.

3) Migliorare l’esperienza dei tifosi attraverso la riduzione dei ritardi, gli annunci nello stadio da parte degli arbitri dopo un cambio di decisione post-VAR e, ove possibile, un’offerta migliorata di replay sul grande schermo per includere tutti gli interventi del VAR.

4) Collaborare con PGMOL sull’implementazione di una formazione VAR più solida per migliorare la coerenza, inclusa un’enfasi sulla velocità del processo preservando l’accuratezza.

5) Aumentare la trasparenza e la comunicazione sul VAR, comprese le comunicazioni estese dal Premier League Match Center e attraverso programmi trasmessi come Match Officials Mic’d Up.

6) La realizzazione di una campagna di comunicazione VAR per tifosi e stakeholder, che cercherà di chiarire ulteriormente il ruolo del VAR nel gioco ai partecipanti e ai tifosi.

“Ad aprile è stato confermato che la tecnologia semiautomatica del fuorigioco sarà introdotta nell’autunno del 2024. La tecnologia fornirà un posizionamento più rapido e coerente della linea virtuale del fuorigioco, basato sul tracciamento ottico del giocatore, e produrrà grafica di trasmissione di alta qualità per garantire un’esperienza migliorata nello stadio e in trasmissione per i tifosi. La Premier League e la PGMOL continueranno a fare pressioni sull’IFAB per consentire una maggiore flessibilità nelle regole del gioco per consentire la trasmissione video e audio in diretta durante le revisioni VAR”.

Foto: twitter Premier League