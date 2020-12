La Premier in aiuto delle divisioni minori: stanziati 50 milioni per le piccole società

La Premier League va in soccorso dei club di terza e quarta divisione inglese duramente colpiti dalla pandemia del Covid-19.

La federazione più famosa e importante al Mondo, infatti, ha stanziato un fondo da 50 milioni di sterline che verrà utilizzato per aiutare le piccole società nei loro pagamenti. In soldoni, come se la Lega Serie A stanziasse 50 milioni per i club di Serie C e LND.

Non solo, dalla Premier League stanziati anche ulteriori 200 milioni di sterline che potranno essere prestati sempre a questi club senza alcun tasso d’interesse.