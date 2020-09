La Premier al via: Liverpool e Manchester City favorite, ma occhio al Chelsea di Lampard

La Premier League, uno dei campionati più belli al mondo, ai nastri di partenza. Anche quest’anno il torneo inglese promette spettacolo: Liverpool favorito per la caccia al titolo, lo scorso anno conquistato con largo anticipo, ma occhio al Chelsea che con un mercato stellare quest’anno si candida seriamente a diventare una spina nel fianco per i Reds di Klopp. Se la giocherà ovviamente anche il Manchester City, che però in testa ha un’ossessione chiamata Champions League. Curiosità anche per l’Everton di Ancelotti, fresca dei colpi Allan e James Rodriguez, mentre l’Arsenal di Arteta e il Manchester United non staranno certo a guardare. Occhio anche al Tottenham di Mourinho che, anche senza grosse scintille sul mercato, ha promesso di lottare per il titolo. Attesa anche per il Leeds di Bielsa, al ritorno in massima serie. Ad aprire la Premier Fulham-Arsenal alle 13.30, domani il big match tra Tottenham ed Everton. Rinviate, a causa degli impegni europei, le prime sfide delle due squadre di Manchester. Ecco il programma della prima giornata:

Oggi

13.30 Fulham-Arsenal

16 Crystal Palace-Southampton

18.30 Liverpool-Leeds

21 West Ham-Newcastle

Domenica

15 West Bromwich-Leicester

17.30 Tottenham-Everton

Lunedì

19 Sheffield-Wolves

21.15 Brighton-Chelsea

*Posticipate Burnley-Manchester United e Manchester City-Aston Villa