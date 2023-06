La Premier al fianco di Joelinton: “Non tollereremo nessuna forma di discriminazione”

Il brasiliano Joelinton, in forza al Newcastle, ha rivelato di essere stato vittima di messaggi razzisti sui social dopo la partita di campionato contro l’Arsenal. Subito dopo quella dei Magpies (che hanno scritto “non c’è posto per il razzismo” sui loro social) pronta la presa di posizione della Premier League, il campionato in cui milita, sull’episodio: “Solidarizziamo con Joelinton. Il razzismo o qualsiasi forma di discriminazione non sarà tollerata dalla Premier League. Continueremo a lavorare a fianco delle società per assicurare che gli episodi vengano segnalati e investigati e che gli autori di abusi e offese debbano affrontare delle conseguenze”. In conclusione la Premier League ricorda l’indirizzo web presso il quale è possibile fare le proprie segnalazioni di abusi (premierleague.com/reportracism).

Foto: Instagram Joelinton