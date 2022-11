LA PORTA DEL DIAVOLO PARLA FRANCESE: ECCO NOAH RAVEYRE

Dalla Francia sono sicuri, il Milan ha già l’accordo verbale con Noah Raveyre, portiere classe 2005 del Saint-Etienne e della selezione Under17 della Francia. Dunque, dopo Maignan, la porta rossonera è destinata a parlare ancora francese.

Reveyre, 182 cm per 75 chili. Fa dell’ esplosività la sua caratteristica principale, compensando così i centimetri “mancanti” rispetto ai portieri di oggi. Sicuro nelle uscite, padrone della propria area e non solo. Infatti, non si tira indietro ad uscire anche dalla propria area di rigore per bloccare le avanzate degli attaccanti avversari. Sicurezza data anche da un’ottima abilità nella gestire la palla che gli permette di essere un uomo aggiunto nella costruzione dal basso.

Noah Raveyre è nato il 22 luglio 2005 a Il Puy-en-Velay, in Francia. Muove i suoi primi passi nella squadra di calcio locale Le Puy Foot, prima di unirsi a Saint–Étienne nel giugno 2018, un club che ha sostenuto dalla sua prima infanzia, come ha fatto la sua famiglia.

Noah Raveyre ha collezionato 1 presenza, per un totale di 22 minuti. La sua unica presenza è stata da subentrato. La sua prima partita in campionato risale al 20 agosto, partita in cui ha giocato 22 minuti con la maglia del Saint-Étienne contro il Le Havre, nella sconfitta per 6-0. Il Saint-Étienne è attualmente al diciannovesimo posto con 11 punti e, nella prossima partita di Ligue 2, il 12 novembre, dovrà giocare una gara casalinga contro il Rodez. Prima di cominciare l’esperienza con il Saint-Étienne nel luglio 2022, Raveyre ha collezionato 2 presenze in campionato con Saint-Étienne II.

Per quanto riguarda la Nazionale, invece, Raveyre è stato selezionato con la Francia per l’Euro2022 per la selezione U17 nell’aprile 2022, collezionando una presenza nell’ultima partita del girone contro l’Olanda. Competizione che vedrà trionfare i giovani Les Blues proprio contro la Selezione dei Paesi Bassi per 2-1.

Adesso per lui si prospetta una nuova avventura in Italia, il Milan è pronto ad accoglierlo. Dopo Maignan, arriva un altro francese per la porta del Diavolo. E chissà se riuscirà ad imporsi come il connazionale…

