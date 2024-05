La perla di Mbemba risponde a Scamacca: parità al Velodrome tra Marsiglia e Atalanta (1-1)

Parità al Velodrome tra Marsiglia e Atalanta: 1-1. La gara si sblocca dopo appena 10′ quando Koopmeiners riceve un pallone da Ederson e serve sul lato destro dell’area Scamacca che, con un diagonale perfetto, supera Pau Lopez. La risposta marsigliese non tarda ad arrivare e con Luis Henrique effettua un cross di esterno destro per Sarr posizionato sul secondo palo. Musso esce a vuoto ma Kolasinac salva tutto di testa. Il pareggio arriva poco dopo quando Mbemba fa partire una conclusione dalla distanza che sbatte sul palo e si insacca nella porta di un immobile Musso. I padroni di casa alzano i giri e con Harit si rendono pericolosi: il centrocampista trova l’inserimento di Veretout ma Ederson è strepitoso a chiudere in scivolata. Al 42’ contropiede del Marsiglia con Harit che pesca Aubameyang ma l’ex Arsenal si divora un’occasione ghiotta calciando a lato a tu per tu con Musso. La ripresa si apre con un’occasione per Aubameyang che riceve sul lato destro dell’aerea e calcia di prima intenzione trovando l’attenta parata di Musso. Due minuti più tardi Koopmeiners calcia dalla distanza ma Pau Lopez vede partire il pallone e lo neutralizza a terra. Il Marsiglia passa in vantaggio con un colpo di testa Sarr dopo una parata di Musso su Aubameyang ma il direttore di gara annulla per una posizione irregolare di partenza di Luis Henrique. L’ultima occasione della gara è per gli uomini di Gasperini con una ripartenza di Pasalic e chiusa da Miranchuk ma il suo mancino indirizzato sul primo palo termina sul fondo. Termina così 1-1 al Velodrome, si deciderà tutto al Gewiss Stadium.

Foto: Instagram Atalanta