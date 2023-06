La perla di Lepore gela lo Zaccheria all’86! Il Lecco vince il primo round della finale playoff contro il Foggia (2-1)

Il Lecco sbanca lo Zaccheria: gli uomini di Foschi vincono 2-1 in casa del Foggia, decisiva la punizione trasformata da Lepore all’86’. La partita si sblocca dopo appena 7′ e a passare in vantaggio sono i padroni di casa grazie alla rete di Leo: sugli sviluppi di un angolo battuto dalla destra, terzo tempo perfetto di Leo che colpisce una prima volta, Melgrati respinge, ancora Leo ribadisce in rete per il vantaggio dei rossoneri. La risposta del Lecco è immediata: Lepore di prova con un calcio di punizione dalla distanza, ma Dalmasso alza oltre la traversa in calcio d’angolo. Appuntamento con il pareggio solo rimandato. E, infatti, al 29′ il punteggio torna in parità con il colpo di testa di Pinzauti che anticipa tutti sul primo palo e colpisce di testa e sigla l’1-1, complice anche la deviazione di Costa. Nella ripresa partono forte i padroni di casa. E al 50′ arriva la rete di Ogunseye ma il VAR conferma la spinta dell’attaccante e annulla la rete del vantaggio Foggia. Continuano a spingere gli uomini di Delio Rossi, prima, con il diagonale di Peralta, poi con la bella iniziativa di Di Noia che salta due avversari e calcia dal limite dell’area, grande intervento di Melgrati che devia in angolo. Ma all’86’ è il Lecco a passare in vantaggio con una grande punizione di Lepore che gela lo Zaccheria. Termina così 1-2 allo Zaccheria, il Lecco si aggiudica l’andata della finale playoff contro il Foggia. Appuntamento a domenica 18 giugno ore 17.30 per il ritorno.