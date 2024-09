La perla di Castro regala la prima vittoria al Bologna di Italiano: 2-1 a Monza

Il Bologna di Italiano trova la prima vittoria in campionato: 2-1 a Monza. Partono meglio gli uomini di Nesta, ma dopo una ventina di minuti di sofferenza, il Bologna passa in vantaggio grazie a un’azione manovrata che porta al cross dalla sinistra il terzino Lykogiannis. Il cross tagliato del greco, Carboni buca l’intervento ma non Urbanski che si inserisce alle spalle di tutti e di testa incrocia sul palo lungo con Turati che non può fare nulla per evitare la rete. Nel finale della prima frazione di gioco, al 45′, arriva il pareggio del Monza. Pessina si inserisce in zona offensiva, spalle alla porta serve Daniel Maldini che dal limite ci ha provato con il mancino, Ravaglia respinge male e Djuric è il più lesto di tutti a spedire il pallone in fondo al sacco. Dopo aver fallito una facile occasione nel primo tempo a tu per tu con Turati, Santiago Castro si fa perdonare dai tifosi del Bologna. E trova la seconda rete consecutiva in Serie A. L’argentino infatti capitalizza al meglio un’azione iniziata dal roccioso recupero di palla di Lucumi che mette in moto Freuler: lo svizzero avanza e poi verticalizza per l’argentino che controlla, approfittando di una marcatura morbida di Pablo Marì, e dalla distanza calcia di prima intenzione sorprendendo Turati con una conclusione potente e angolata. Termina così 1-2 all’U-Power Stadium, il Bologna trova la prima vittoria in campionato.

Foto: Instagram Bologna