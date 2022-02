La partita con la Salernitana è da giocare. Il Venezia opta per il silenzio

Ha fatto discutere la decisione del Giudice Sportivo di far disputare la gara tra Salernitana e Venezia, inizialmente prevista per il 6 gennaio. In particolare sono i lagunari a non aver accolto positivamente la decisione: “Il Venezia non intende, attraverso i propri dirigenti, consulenti, tecnici e giocatori, commentare in alcun modo la decisione assunta dal Giudice Sportivo di disporre la disputa della gara Salernitana Venezia originariamente prevista per il 6 gennaio 2022“. In ogni caso, in passato il presidente neroverde Duncan Niederauer era stato abbastanza chiaro in occasione del 7 gennaio scorso: “La partita avrebbe dovuto essere giocata oppure deve essere sanzionato in risultato di 3 a 0 in maniera coerente con le regole“. Dello stesso avviso anche il vicepresidente Andrea Cardinaletti, che aveva annunciato di aspettarsi la vittoria a tavolino in seguito al viaggio affrontato dalla squadra e all’osservanza delle regole della Lega.

Foto: Sito Venezia