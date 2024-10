La nuova vita di Mason Greenwood: l’attaccante diventerà padre per la seconda volta

L’attaccante dell’Olympique Marsiglia Mason Greenwood e la sua compagna, Harriett Robinson, diventeranno genitori per la seconda volta. Un nuovo passo per l’ inglese, nel tentativo di ricostruirsi una vita dopo le vicissitudini giudiziarie che lo hanno coinvolto negli ultimi anni. “Mason è cresciuto molto negli ultimi due anni, soprattutto da quando è diventato padre. Lui e Harriet si stanno godendo la vita lontano dai riflettori intensi che derivano dall’essere stato un giocatore dello United, il che significa che può concentrarsi sul suo calcio “, ha detto una fonte vicina al giocatore al The Sun. E questa nuova vita ha avuto ottime ripercussioni sulla carriera dell’ancora giovane attaccante: 5 gol e 7 presenze con il Marsiglia in Ligue 1, e l’interesse su di lui ti tutt’Europa. Questa volta, però, per il suo talento.

Foto: Instagram OM