La nuova Champions League: tra sorprese e esclusioni illustri

Giunti alla conclusione dei campionati, arrivano i verdetti anche in vista della prossima edizione della Champions League. Il 10 giugno, Inter e Manchester City si giocheranno il trofeo, una delle due dovrà difendere il titolo il prossimo anno. La prossima Champions League sarà l’ultima prima della riforma del formato che la farà diventare un vero e proprio campionato a 36 squadre. Per quanto riguarda le italiane, si sono già iscritte Napoli, Inter, Milan e Lazio che torna nell’Europa che conta. In attesa delle sorti della finale di Europa League con la Roma impegnata, si registra invece la matematica esclusione della Juventus. In Inghilterra, la città di Londra perde il Chelsea ma dà il bentornato all’Arsenal. Stagione da dimenticare per il Liverpool di Klopp che non farà parte della competizione. Torna in Champions anche il Newcastle, lontano da certi palcoscenici da vent’anni. In Spagna la vera sorpresa è la Real Sociedad che scalza il Siviglia a cui rimane possibilità tramite l’Europa League. Anche in Germania e Francia non mancano le sorprese con una grande Union Berlino che raggiunge la Champions al termine di una stagione da sogno e si godrà l’esordio, mentre in Francia risultato inaspettato del Lens che mette pressione al PSG per il titolo e si guadagna il secondo posto. Anche per i francesi è un ritorno in Champions dopo due decenni.

Foto: Twitter Champions League