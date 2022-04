La notte di Zaniolo: tripletta e 4-0 Roma. Mourinho troverà il Leicester in semifinale di Conference

Una Roma travolgente e spettacolare, in grado di disputare una partita perfetta e superare il Bodo/Glimt con un rotondo 4-0, conquistando l’accesso per la semifinale di Conference League, in cui affronterà il Leicester. La formazione giallorossa ha archiviato la pratica già dopo un primo tempo in cui ha tenuto benissimo il campo grazie a un pressing asfissiante che ha impedito ai norvegesi di sviluppare la manovra e a un gioco rapido e verticale che ha creato le condizioni per la doppietta di Nicolò Zaniolo e alla rete di Tammy Abraham.

Nella ripresa i ritmi di gioco si sono abbassati, con la Roma che ha scelto di tenere sotto controllo l’incontro: c’è stato in ogni caso ancora spazio per Nicolò Zaniolo, che ha realizzato la sua tripletta personale chiudendo la serata perfetta. Grande gioia per lo splendido pubblico di un Olimpico gremito, che ha cantato dal primo all’ultimo minuto a sostegno dei giallorossi.

Foto: Twitter Roma