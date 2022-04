La notte di Paulo Dybala

Il derby d’Italia è da sempre una delle sfide più sentite del calcio italiano, a maggior ragione quando la posta in palio scotta. Chi vince questa sera può ancora sognare lo scudetto, anche se Napoli e Milan sono più avanti. Chi perde è invece fuori da tutto, si potrà consolare con la qualificazione Champions. Un pari? Non servirebbe a nessuno. Ecco perché questa sarà la grande notte delle stelle, una serata in cui è tutto o niente, dentro o fuori. E tra le stelle più luminose di Juve-Inter c’è anche quella di Paulo Dybala. L’argentino sarà titolare, in quello che potrebbe essere l’ultimo derby. Negli scorsi anni l’ex Palermo ha già punito l’Inter e lo ha fatto alla sua maniera, con colpi di genio e di fantasia. Allegri ha spiegato come il suo addio è una scelta condivisa, ma come l’avrà presa il giocatore? Non benissimo, diremmo, ma il tempo dei rimpianti è finito. Oggi l’occasione per tornare a far parlare di sé, e non per un contratto o per gli annosi problemi fisici, ma per una giocata delle sue. La Juve oggi ha ancora bisogno di lui. Nel futuro si è deciso di no, ma giugno è ancora lontano. Il presente esige una notte da star.

FOTO: Twitter Juve