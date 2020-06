La notte di Ospina: dall’incubo al trionfo. Con quei piedi…

David Ospina spicca nel silenzio assordante del San Paolo come uomo qualificazione del Napoli. Il colombiano, nonostante l’approccio disastroso con il match (errore a freddo sul calcio d’angolo di Eriksen valso l’iniziale svantaggio), è riuscito a mettere da parte lo sbaglio, per non dire cancellarlo, fornendo successivamente una prestazione maiuscola: almeno tre interventi salva risultato, con ciliegina sulla torta il lancio millimetrico in favore di Insigne, dal quale è nato il contropiede dell’1-1 finale.

L’estremo difensore ex Arsenal si mostra abile nel gioco palla al piede. Ama impostare, talvolta rischiando qualcosa di troppo (..e ne sa qualcosa Immobile, abile ad approfittarne in quel Lazio-Napoli all’Olimpico disputato a gennaio prima dello stop ai campionati). Ieri, però, ha avuto ragione lui. L’assist per il numero 24 azzurro, che ha poi dato il via all’azione del pareggio, è un cioccolatino.

Forza, capacità di reazione e sicurezza nei propri mezzi: tutto questo l’ha dimostrato ieri Ospina, colui che ha avuto un ruolo importantissimo nel raggiungimento della finale di Coppa Italia dei partenopei.

Foto: Twitter ufficiale Napoli