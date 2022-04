La notte delle stelle: Benzema annichilisce il Chelsea, Bayern caduto contro il Villarreal

È un one man show a Stamford Bridge, autore e protagonista è Karim “The Dream” Benzema che, con una tripletta (la seconda consecutiva dopo quella rifilata al PSG) permette al Real Madrid di espugnare 1-3 lo stadio del Chelsea e portarsi nettamente in vantaggio in vista del ritorno dei Quarti di Finale di Champions League. Di Havertz il gol dei Blues, che dovranno trovare nuove contromisure per la partita di ritorno. Nell’altra partita giocata questa sera, quella dell’Estadio de la Cerámica, il Villarreal vince 1-0 contro il Bayern Monaco e dà appuntamento al secondo atto nella cornice dell’Allianz Arena: del solito Danjuma il gol che ha dato la vittoria agli spagnoli, fermamente desiderosi di ribaltare il pronostico contro il fortissimo sodalizio bavarese.