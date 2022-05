La notizia del giorno: Venezia prepara la rivoluzione per tornare in A

Dopo la retrocessione maturata al termine di questa stagione, il Venezia sta preparando una vera e propria rivoluzione. Come vi abbiamo raccontato poco più di due ore fa, sta avanzando la candidatura di Sean Sogliano come nuovo direttore sportivo, mentre per la panchina il profilo con le quotazioni in ascesa è quello di Ivan Javorcic, protagonista e condottiero di una storica promozione in Serie B con il Sudtirol, squadra dai numeri difensivi senza eguali e promotrice di un calcio di ben altra categoria rispetto alla terza serie, meriti che hanno piacevolmente impressionato i membri del sodalizio lagunare. Seguiranno aggiornamenti, ma il Venezia ha intenzione di tornare in Serie A e, per farlo, ha deciso di passare dalla rivoluzione.

Foto: Twitter Venezia