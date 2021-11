La nota di DAZN: “Rimborsi agli abbonati per 10 milioni. Il servizio verrà garantito”

Dopo l’incontro al MISE con il ministro Giorgetti, DAZN pubblicato una nota ufficiale dove ha spiegato anche i dettagli dei rimborsi e dell’arrivo dell’HD.

Questo quanto si legge: “È già stato annunciato che entro la fine di Novembre sarà disponibile ed entrerà in funzione il FULL HD, 1080P, che assicurerà una maggiore definizione delle immagini. Sul tema qualità, inoltre, l’azienda si impegna a proseguire e accelerare lo sviluppo del Multicast, che porta ad una riduzione del buffering di oltre il 50%. Naturalmente tutto questo a beneficio del cliente e delle sue esigenze a cui DAZN è da sempre estremamente attenta. A questo riguardo è utile ricordare che, in occasione dell’incidente del 23 settembre 2021, di cui da subito l’azienda si è assunta la responsabilità, sono stati previsti ed effettuati rimborsi, per una cifra complessiva pari a 10 milioni, per una mensilità a tutti i clienti impattati; modalità di azione già dimostrata dall’azienda in passato e pronta a ripetere in futuro, qualora dovessero ripresentarsi problemi di sua diretta responsabilità”.

Foto: Logo Dazn