La nota dell’Assoagenti: “I parenti non possono ricevere commissioni. FIGC e Coni si attivino”

Le commissioni richieste dai parenti dei calciatori è un tema che sta facendo molto discutere negli ultimi anni. In merito alla questione l’Assoagenti ha voluto prendere posizione con un comunicato: “AIACS – Assoagenti, in riferimento alle recenti notizie riportate da media riguardo commissioni asseritamente richieste dai genitori di calciatori, invita la FIGC ed il CONI affinché adottino un rapido intervento al fine di fornire un chiarimento nel merito di quello che, come riportato, costituisce un illecito non solo regolamentare .L’AIACS – Assoagenti sottolinea come il regolamento agenti sportivi, ad oggi, non preveda la possibilità per un parente del calciatore di svolgere l’attività di agente e di richiedere ovvero accettare eventuali commissioni, se non in possesso di requisiti di legge. Le circostanze raccontate dai media assumono un profilo perseguibile dalle autorità competenti, cui l’AIACS – Assoagenti si riserva di rivolgersi a tutela dei propri iscritti e dell’intera categoria“.

foto: Logo Aiacs