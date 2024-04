La nota della Roma: “La squadra ha fatto visita a Ndicka. Evan si sente meglio, resterà in ospedale per accertamenti”

Arriva una nota della Roma, in merito alle condizioni di Evan Ndicka, difensore che ha avuto un malore in Udinese-Roma.

Questa la nota del club: “La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale. Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale. Forza Evan!”.

Come riportato in precedenza, da ultimi accertamenti, sembrerebbe scongiurato un infarto come principio del malore del giocatore.

Foto: twitter Roma