La nota della Fiorentina: “Non ci saranno interviste post partita nel rispetto del popolo toscano in questa serata difficile”

La Fiorentina, così come nel pre-partita, non farà attività per i media dopo la sconfitta casalinga con la Juventus (0-1 con gol di Miretti). Il club gigliato ha infatti appena fatto sapere sui propri canali ufficiali che “nel rispetto di tutte le persone presenti e non presenti in questa serata difficile per tutti gli abitanti della Toscana la società non rilascerà dichiarazioni”.

Foto: logo Fiorentina