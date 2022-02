La nota della FIFA: “La Russia giocherà le prossime partite in campo neutro, senza nome e senza inno”

In una nota, la Fifa ribadisce la sua condanna dell’uso della forza da parte della Russia nell’invasione dell’Ucraina, decidendo si sanzionare la Russia per le prossime gare.

Questo quanto si legge: “La violenza non è mai una soluzione e la Fifa esprime la sua più profonda solidarietà a tutte le persone colpite da ciò che sta accadendo in Ucraina. La Federcalcio internazionale chiede ancora una volta l’urgente ripristino della pace e l’avvio immediato di un dialogo costruttivo, rimane in stretto contatto con la Federcalcio ucraina e con i membri della comunità calcistica ucraina che hanno chiesto supporto per lasciare il Paese fintanto che l’attuale conflitto persiste. La FIFA continuerà il suo dialogo in corso con il CIO, la UEFA e altre organizzazioni sportive per determinare eventuali misure o sanzioni aggiuntive, inclusa una potenziale esclusione dalle competizioni, che saranno applicate nel prossimo futuro se la situazione non dovesse migliorare rapidamente. Viene poi sottolineato come l’intero movimento sportivo debba essere unito nelle sue decisioni su questo argomento e che lo sport debba continuare a essere un vettore di pace e speranza. Nessuna competizione internazionale potrà essere giocata in territorio russo, con le partite casalinghe che saranno disputate in campo neutro e senza spettatori; inoltre, la Russia non potrà partecipare con il suo nome, ma sotto la denominazione Football Union of Russia (RFU). E ancora, nessuna bandiera o inno della Russia verrà utilizzato nelle partite a cui partecipano squadre della Federcalcio russa”.