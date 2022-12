La nota della FIFA: “Accesso indebito in campo dopo Argentina-Francia. Verranno presi provvedimenti”

La Fifa ha diramato un comunicato ufficiale che rende noto come verranno presi provvedimenti sulle presenze non ufficiali in campo, dopo Argentina-Francia, finale del Mondiale. In effetti, sui social sono circolate foto e immagini di personaggi non addetti, presenti sul rettangolo di gioco dopo il successo dell’Albiceleste.

Questa la nota della FIFA: “A seguito di una verifica, la FIFA ha stabilito come alcuni individui abbiano avuto accesso indebito al campo di gioco dopo la cerimonia di chiusura dello stadio di Lusail il 18 dicembre. Verranno prese le opportune misure interne”.

Foto: twitter FIFA