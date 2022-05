La nota del Valencia: “Nessun accordo Soler-Barcellona. Vogliamo rinnovargli il contratto”

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il Valencia CF ha smentito la notizia pubblicata dal quotidiano As, secondo cui il Barcellona avrebbe trovato un accordo per il trasferimento di Carlos Soler.

Questo quanto si legge: “Date le informazioni pubblicate da AS, il Valencia nega categoricamente di avere trovato un accordo o che ci sia una trattativa con il Barcellona per il trasferimento di Carlos Soler. Il Club è attualmente in trattative aperte con il calciatore e i suoi agenti per estendere il suo rapporto contrattuale”.

COMUNICADO OFICIAL: El @valenciacf desmiente rotundamente que tenga un acuerdo o que exista negociación con el @fcbarcelona_es para el traspaso de @Carlos10Soler — Valencia CF (@valenciacf) May 2, 2022

Foto: Twitter personale