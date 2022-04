La nota del Teramo: “Nessun accordo preliminare di cessione è stato sottoscritto”

Con un comunicato ufficiale, il Teramo ha smentito le voci circa un possibile passaggio societario all’imprenditore Giuseppe Spinelli.

Questa la nota del club abruzzese: “la società biancorossa tiene a precisare come non sia stato sottoscritto alcun preliminare di accordo, né tantomeno sia stato pianificato un timing per la ratifica della vendita, smentendo categoricamente che sia attualmente in corso anche una semplice trattativa per l’acquisizione del club”.

Il club rimarca come “ogni manifestazione d’interesse presente e futura debba prevedere un’interlocuzione diretta unicamente con il dottor Stefano Cavallari, referente del Cda della società e che nessuna proposta è, al momento, a lui pervenuta”.

Foto: Logo Teramo