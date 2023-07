La nota del Perugia: la trattativa per la cessione del club è ancora in corso

Il Perugia ha rilasciato una comunicazione sui propri canali ufficiali per avvisare che la trattativa per la cessione del club non è ancora stata completata, in un modo o nell’altro: “AC Perugia Calcio comunica che la trattativa per la cessione del club è ancora in corso e che necessita ancora di qualche giorno per capire se si chiuderà positivamente. La priorità in questo momento è l’inizio della stagione sotto l’aspetto tecnico che, come già comunicato ieri, avrà inizio domani, lunedì 17 luglio. Ribadiamo che ogni comunicazione riguardante la trattativa in essere avverrà attraverso i canali ufficiali del club”.

Foto: perugia twitter