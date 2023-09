La nota del Nizza su Beka Beka: “Chiediamo massima riservatezza medica. Rispettiamo la sua privacy”

La notizia che ha sconvolto la mattinata francese si è conclusa con un lieto fine: Alexis Beka Beka alla fine ha desistito ed è stato messo in salvo dai vigili del fuoco, dopo un tentativo di suicidio: il centrocampista del Nizza è rimasto per ore su un viadotto autostradale alto oltre 100 metri, minacciando di lanciarsi di sotto. Adesso il Nizza esce dal silenzio e chiede il rispetto della privacy che serve a una persona che vive un momento così difficile: “Anzitutto siamo sollevati che tutto sia finito bene oggi per Alexis. Si è preso cura di lui. Continueremo a rispettare massima riservatezza, dal punto di vista medico, e chiediamo a tutti di fare lo stesso e di rispettare la sua privacy”, si legge in un comunicato ufficiale diramato dal club.

Foto: Logo Nizza