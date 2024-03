La nota del Brighton: “Lancio di bottiglie, monete e accendini da parte dei tifosi della Roma”

Con una nota ufficiale, il Brighton denuncia un comportamento scrretto da parte dei tifosi della Roma. Il club inglese segnala lanci di bottiglie e accendini in campo da parte dei sostenitori giallorossi.

Questo quanto si legge: “Siamo a conoscenza lancio di bottiglie, monete e accendini lanciati dai tifosi di casa nella zona ospiti. Abbiamo segnalato alla UEFA e alla polizia italiana e abbiamo richiesto che venissero intraprese azioni immediate.

We are aware of the bottles, coins and lighters being thrown by home supporters into the away end. We have reported to UEFA and Italian Police and requested immediate action be taken.

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 7, 2024