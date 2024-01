La nota del Bayern: “Tuchel via? Non accetteremo più notizie false e prive di senso”

Tra i nomi circolati per il dopo Xavi al Barcellona, la stampa estera aveva evidenziato anche quello di Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco.

Il club bavarese, con una nota ufficiale, ha tenuto a precisare come non accetterà più Fake News in merito, smentendo ogni notizia: “Il nostro allenatore Thomas Tuchel è stato richiesto dai tifosi domenica come parte di una visita di un fan club a proposito della sua carriera da tecnico e delle sue precedenti esperienze tra Paris Saint-Germain e Chelsea, e naturalmente ha fornito informazioni su questo nella chiacchierata. Ha risposto anche a generiche domande sulla Spagna come paese calcistico. Non ha mai parlato di Xavi Hernandez e del suo successore, come è stato falsamente affermato in seguito. Non accetteremo ancora notizie non fattuali e dirette contro il nostro tecnico, che arrivano sempre dalla stessa fonte”.

La nota è firmata da Jan-Christian Dreesen, CEO, e dal direttore sportivo Christoph Freund.

Foto: Instagram Bayern