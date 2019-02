Ecco la Nazionale sarda: tutti i convocati del ct Mereu. Ok Sau e i fratelli Mancosu

Bruno Mereu, commissario tecnico della Nazionale sarda, ha diramato le prime storiche convocazioni in vista della sfida contro una rappresentativa di stranieri che giocano in Sardegna che si disputerà il 19 marzo a Nuoro. Tanti i giocatori che militano in Serie A e B come i portieri Aresti e Vigorito, i difensori Pisano, Idda, Caracciolo e Murru, i centrocampisti Deiola e Marco Mancosu e le punte Matteo Mancosu, Sau e Cocco. Presenti anche due stranieri come il difensore Emerson e il centrocampista Laribi, oltre che il centravanti Acquafresca. Questo l’elenco completo:

Portieri: Aresti Simone (Cagliari), Vigorito Mauro (Lecce), Rutzittu Marco (Arzachena), Lai Alessandro (Latte Dolce).

Difensori: Pisano Francesco (Olbia), Idda Riccardo (Cosenza), Caracciolo Antonio (Cremonese), Murru Nicola (Sampdoria), Emerson Ramos Borges (Potenza), Del Fabro Dario (Cremonese); Moi Davide (Arzachena), Sirigu Giampaolo (Delta Porto Tolle), Pinna Simone (Olbia), Cabeccia Marco (Latte Dolce), Boi Federico (Castiadas), Congiu Andrea (Lanusei), Varrucciu Simone (Budoni), Dametto Paolo (Feralpisalò).

Centrocampisti: Carrus Davide (Castiadas), Deiola Alessandro (Cagliari), Laribi Karim (Hellas Verona), Mancosu Marco (Lecce), Pani Claudio (Sliema Wanderers), Feola Andrea (Bari), Guberti Stefano (Robur Siena), Giorico Daniele (Virtus Verona) Dettori Francesco (Potenza), Nuvoli Giuseppe (Arzachena), Porcheddu Andrea (Arzachena), Muroni Mattia (Olbia), Burrai Salvatore (Pordenone), Bombagi Francesco (Pordenone), Bianco Francesco (Torres), Masia Alessandro (Sandonà), Ladu Pietro (Lanuesei), Bianchi Daniele (Latte Dolce), Demontis Andrea (Lanusei), Doratiotto Riccardo (Cagliari).

Attaccanti: Sau Marco (Sampdoria), Mancosu Matteo (Virtus Entella), Acquafresca Robert (Sion), Ragatzu Daniele (Olbia), Cocco Andrea (Padova), Sanna Andrea (Potenza), Scotto Luigi (Mantova), Virdis Francesco (Savona), Mesina Antonio (Castiadas), Spano Samuele (Budoni), Sariitzu Stefano (Torres), Palmas Paolo (Latte Dolce).

Foto: Sampdoria Twitter