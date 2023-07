La moglie di Van der Sar: “Edwin è ancora in terapia intensiva, ma non è in pericolo di vita”

Edwin van der Sar non è in pericolo di morte. La bella notizia arriva direttamente dalla moglie Annamarie, le cui parole vengono riportate dall’Ajax su Twitter: “Edwin è ancora in terapia intensiva, ma risulta stabile e non è in pericolo di vita. Ogni volta che possiamo visitarlo, riusciamo a comunicarci. Dobbiamo aspettare pazientemente gli sviluppi della situazione”.

Foto: Twitter ajax