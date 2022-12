La moglie di Messi: “Sappiamo che hai sofferto per tanti anni e quanto volevi arrivare a questo. Ora è tutto vero”

Dopo la vittoria dell’Argentina del Mondiale in Qatar, con protagonista Lionel Messi, la moglie dell’attaccante, Antonela Roccuzzo ha affidato alla sua pagina Instagram, un pensiero per il successo dell’Argentina.

Queste le sue parole: “Non so neanche come cominciare… Che orgoglio enorme che sentiamo per voi! Grazie per averci insegnato a non mollare mai, a lottare fino alla fine. Alla fine siamo campioni del Mondo! Noi sappiamo che hai sofferto per tanti anni e quanto volevi arrivare a questo!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Foto: Instagram moglie Messi