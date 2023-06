La moglie di Luis Alberto: “Minacciata di morte dai romanisti. Gente malata, li ho denunciati”

A seguito della vittoria dell’Europa League del Siviglia, Luis Alberto ha pubblicato una storia sui propri canali social dove ha esultato con i suoi ex compagni di squadra. Reazione e felicità che non è piaciuta ai tifosi della Roma che hanno preso d’assalto sui social sia il giocatore che la moglie. Ecco la risposta della moglie del centrocampista della Lazio: “Ecco quanto è malata la gente, per aver festeggiato la mia squadra che tifo da una vita e ieri ha vinto la coppa. E la cosa peggiore è che non ne ho ricevuto solo uno. Voglio anche dire che tutti coloro che si sono dedicati a mandare questo tipo di messaggi, sono stati denunciati”. Tra i più messaggi più inqualificabili: “Figlia di putt…, mori de cancro maligno, devi morì male, devi scoppià”.

Luis Alberto fonte Instagram