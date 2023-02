La moglie di Castrovilli: “Mi ha dato due schiaffi nel sonno, pensava fossi l’arbitro”

Gioia rimandata per Gaetano Castrovilli. Il centrocampista di Italiano aveva trovato ieri, nel finale di Juventus-Fiorentina, la sua prima rete ufficiale dopo il rientro in campo dal grave infortunio al ginocchio, ma l’intervento del Var ha cancellato il tiro che non aveva lasciato scampo a Szczesny. Sua moglie, Rachele Risaliti, sui social ha raccontato un aneddoto dopo la rete annullata: “Stanotte Gaetano pensava al Var e al gol annullato e ha pensato bene di darmi due schiaffi nel sonno, pensava fossi l’arbitro”.

Foto: Instagram Castrovilli