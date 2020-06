La metamorfosi di Kai Havertz: il centrocampista diventato attaccante

La Bundesliga è ripartita più forte di prima, cosi come lo ha fatto Kai Havertz. Il giovane tedesco, attualmente in forza al Bayer Leverkusen non smette di stupire, e continua a macinare record su record.

21 anni da compiere l’undici giugno prossimo, ha già collezionato nella massima serie tedesca ben 35 goal (dall’annata 2016-17).

Il suo ruolo, si fa per dire, naturale sarebbe quello di centrocampista puro. Nel corso della sua breve carriera, il talento ancora ventenne ha però dimostrato in fase realizzativa di avere i numeri di un vero bomber. Il suo feeling spassionato con il goal lo ha “costretto” a modificare, e crediamo non sia cosi tanto dispiaciuto, la sua posizione in mezzo al campo, giocando a ridosso della prima punta o addirittura…al suo posto. Sono già 15 le reti messe a segno in questa stagione.

Le big d’europa, con Real e Bayern Monaco in prima fila, lo stanno già corteggiando. Il valore di mercato è ovviamente elevato, e nemmeno il calo di prezzi legato al Coronavirus potrà fare notevoli sconti. Il Leverkusen ha già rispedito al mittente un’offerta di 80 milioni arrivata da Madrid.

Foto: Twitter Ufficiale Bayer Leverkusen