La mamma di Spalletti: “Non voglio incontrare il tifoso coinvolto. Il calcio deve essere divertimento “

La signora Livia, mamma di Luciano Spalletti, 88 anni, ha parlato a La Nazione commentando gli insulti di cui è stata oggetto durante la partita Fiorentina-Napoli. Battibecco e rissa sfiorata tra l’allenatore e il tifoso Viola che ha cercato anche di colpirlo con uno schiaffo. Queste le sue parole: È stata una cosa brutta a prescindere e non ho intenzione di incontrare eventualmente il tifoso coinvolto. Poco conta se abbiano offeso questa volta noi, non si fa. Il calcio deve restare un divertimento, non una citrullata”. Sulla reazione del figlio ha detto: “Si è sentito toccato nel profondo e ha reagito così. E pensare che è sempre stato un tifoso della Fiorentina, andava sempre allo stadio”. Foto: Twitter Napoli