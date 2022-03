La madre di Rabiot: “Ci distruggono in continuazione, in Italia dicono che non è buono. Non gli hanno mai perdonato niente”

Adrien Rabiot, centrocampista della Juve, in questi anni in bianconero non hai mai inciso a dovere, finendo spesso nel vortice delle critiche. La madre e agente del francese, Véronique Rabiot, intervistata da Ouest-France, ha difeso il proprio figlio: “Adrien non ha nulla da dimostrare, gioca a calcio ed è la sua passione dentro e fuori dal campo. Quando non gioca vorrebbe avere una vita discreta e non passare il tempo a giustificarsi. In Italia dicono che non è buono, ma a lui non importa giocare tutte le partite. L’obiettivo dei calciatori è raggiungere i livelli massimi, ma non tutti sanno quanti sacrifici ci vogliono e che mente d’acciaio serve per affrontare questa vita. Tutti pensano che sono strapagati, ma non sanno nulla. Non so da dove venga l’immagine negativa che i media hanno di noi, ci distruggono in continuazione. A mio figlio non hanno mai perdonato niente, già da quando aveva 17 anni è stato sempre criticato”.

FOTO: L’Equipe