Nuovi aggiornamenti sul triangolo Mbappé-Real Madrid-PSG. È la madre del francese da twitter a spiegare, in risposta ad un utente, che “Quando non sappiamo, è meglio stare zitti. Non c’è mai stato alcun accordo col Real”. L’ennesima prova che la volontà di Mbappé è quella di restare in Francia.

FOTO: Euro 2024