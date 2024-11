LA LOTTA AL TITOLO DA CAPOCANNONIERE E IL RICHIAMO DELLE BIG INGLESI: BRYAN MBEUMO, L’ALA CHE FA IMPAZZIRE LA PREMIER

Forza fisica, carattere, tecnica, controllo, progressione, calci piazzati, mancino da cineteca. Questo (e molto altro) è Bryan Mbeumo, ala d’attacco classe ’99 del Brentford, nome che compare a primo sguardo come un corpo estraneo nella classifica marcatori di Premier League, con 8 gol, al pari di un certo Mohamed Salah e alle spalle soltanto di un mostro sacro come Erling Haaland. Ma Mbeumo non è un corpo estraneo, e quel posto in classifica, conquistato a suon di prestazioni maiuscole, viene da lontanissimo. Prima le giovanili del Troyes, poi lo sbarco in prima squadra nel 2018. In quella stagione, giocata in Ligue 2, il camerunense mette in mostra la sua esplosività, e arriva a quota 10 gol e 3 assist, quota sufficiente per attirare l’attenzione della Championship inglese. A palesarsi è il Brentford, che spende per il suo cartellino 6,5 milioni di euro, rendendolo il loro secondo trasferimento più costoso dopo Ollie Watkins, attaccante inglese oggi all’Aston Villa. In due stagioni in cui colleziona 23 gol e 19 assist, l’esterno si impone con le sue qualità e il suo carattere, e riesce a trascinare le Bees nell’insperata Premier League, passando dai play-off. Il passaggio di categoria è per qualsiasi giocatore un’esperienza traumatica, forse ancor di più per gli attaccanti, che devono mettersi alla prova con difensori più preparati, fisici, e concentrati. Ma così non è stato per Bryan Mbeumo, che nella prima stagione in Premier, la 2021/2022, porta a referto 4 gol e 7 assist, necessari per la salvezza. Il numero 19 è un giocatore chiave: crea superiorità numerica, manda in porta i compagni, dribbla, calcia da fuori, è un bilanciere tecnico-tattico di un valore inestimabile. Con un impressionante bottino di 30 gol e 21 assist in 107 presenze, la sua produzione è costantemente migliorata da quando ha debuttato in una memorabile vittoria per 2-0 contro l’Arsenal, nell’agosto 2021, la sua prima stagione in Premier da biancorosso: e da quel momento non si è più fermato. 9 gol, conditi da svariati assist (8 e 6) nelle due stagioni successive, e nella scorsa sarebbe potuta arrivare anche la doppia cifra, se non fosse stato per un infortunio che ne ha minato la continuità. Uno sguardo alle statistiche rivela che solo Mohamed Salah (0,59 gol a partita) e Michael Olise (0,53) hanno superato il rapporto gol a partita di Mbeumo, pari 0,50 dall’inizio della scorsa stagione. Numeri che già la scorsa estate avevano attirato l’interesse di alcune big di Premier, ma l’ex Troyes ha voluto riconfermarsi alle Bees per almeno un’altra stagione, e la scelta inizia a dare i suoi frutti. In undici partite, l’esplosivo esterno d’attacco ha quasi raggiunto il picco di gol delle passate stagioni, ne manca solo uno per eguagliare il proprio record personale. E di questo passo, la doppia cifra pare solo una formalità. Il secondo posto nella classifica marcatori, e il grande percorso con la sua squadra, ora stanziata al decimo posto insieme al Tottenham, ha nuovamente mosso l’interesse dei top club inglesi, che nelle prossime sessioni di mercato ritenteranno l’assalto per il proficuo attaccante. A 25 anni, Bryan Mbeumo ha trovato la sua consacrazione, e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Haaland è avvisato.

Foto: Instagram Mbeumo