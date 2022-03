La Ligue 1 non verrà trasmessa in Russia: sospeso il contratto con Match TV

Conseguentemente a quanto sta accadendo in Ucraina, la Ligue 1 ha deciso di non trasmettere più le sue partite in Russia: “La LFP ha deciso di sospendere da oggi il contratto di trasmissione della Ligue 1 Uber Eats in Russia con il canale Match TV”. Questo perché Match TV è un canale televisivo controllato da Gazprom Media, la più grande holding russa nel settore dei media nonché nata come branca del colosso energetico Gazprom.

