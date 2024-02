La Liga, poker del Real al Girona firmato Vinicius, Bellingham (doppietta) e Rodrygo. I Blancos volano a +5

Autentica prova di forza del Real Madrid che difende il primo posto: 4-0 al Girona. Gli uomini di Ancelotti passano in vantaggio dopo appena 6′ con la rete di Vinicius jr. Poi sale in cattedra il solito Bellingham che cala la doppietta con le reti al 35′ e 54′. Infine, il punto esclamativo della vittoria dei Blancos è firmato da Rodrygo. Un vittoria che poteva essere anche più larga, ma al 90′ Joselu ha fallito il calcio di rigore per la manita del club di Madrid. Termina così 4-0 al Santiago Bernabeu, il Real si conferma in vetta de La Liga e vola a +5 sul Girona al secondo posto.

