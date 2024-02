La Liga, manita dell’Atletico Madrid al Las Palmas. Aprono le doppiette di Llorente e Correa, chiude Depay

L’Atletico Madrid travolge il Las Palmas: 5-0 al Metropolitano Stadium. Gli uomini di Simeone la sbloccano al 15′ con la rete di Llorente che, al 20′, trova anche la doppietta personale mandando i Colchoneros al riposo col punteggio sul 2-0. In apertura di ripresa arriva anche la rete di Correa che, come il compagno, trova la doppietta personale con la rete al 62′. Con la partita largamente sotto controllo, Simeone sfrutta tutti e cinque i cambi: dentro Riquelme, Witsel, de Paul, Depay e Vereeren, fuori Lino, Molina, Koke, Llorente e Barrios. E all’87’ è proprio il neo-entrato Depay a siglare la rete del definitivo 5-0. Gli uomini di Simeone rispondono così al 4-0 dell’Inter alla Salernitana, in vista della sfida di martedì valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Foto: Atletico Madrid Instagram