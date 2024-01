La Liga, l’Atletico Madrid vince 2-1 contro il Rayo Vallecano. Decide Depay al 91′

L’Atletico Madrid festeggia nel recupero. Con un gol di Depay al 91’ la formazione del Cholo Simeone supera il Rayo Vallecano e mantiene il passo del Barcellona al terzo posto in classifica. Al Wanda Metropolitano i Colchoneros sono passati in vantaggio con Reinildo ma Alvaro Garcia ha pareggiato i conti. Alla fine l’ex Lione, che si è visto annullare una rete dal VAR per fuorigioco ha firmato il gol vittoria.

Foto: Instagram Atletico Madrid