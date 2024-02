La Liga, la doppietta di Luka Romero riacciuffa l’Atletico Madrid: 2-2

Dopo la sconfitta a San Siro contro l’Inter, gli uomini di Simeone non riescono a tornare alla vittoria: 2-2 in casa dell’Almeria. Autentico mattatore della serata è Luka Romero La gara si è sbloccata al 2′ con Angel Correa, al 27′ la prima rete di Romero. A inizio ripresa gli uomini di Simeone sono ripassati in vantaggio con de Paul, prima della doppietta personale di Luka Romero. Termina così 2-2 al Power Horse Stadium.

Foto: Instagram Almeria