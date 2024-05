La Liga, il Barcellona si prende il secondo posto: 2-0 alla Real Sociedad firmato Yamal-Raphinha

Il Barcellona non sbaglia e si prende il secondo posto: 2-0 in casa contro la Real Sociedad. Al 40′ gli uomini di Xavi passano in vantaggio con Lamine Yamal, che calcia di prima intenzione da fuori area con il mancino e indirizza la sfera magnificamente nell’angolino basso di sinistra. Il raddoppio arriva al 93′ con un calcio di rigore di Raphinha, che apre il piatto mancino e spiazza Remiro.

Foto: Instagram Barcellona